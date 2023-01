Casarano-Brindisi, in palio tre punti importantissimi

BRINDISI – Esauriti i 120 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti dello stadio “Capozza” di Casarano. I tifosi del Brindisi, dunque, saranno presenti nell’impianto sportivo per sostenere la propria squadra. Sarà la cornice di pubblico il valore aggiunto della sfida, una gara sentita da entrambe le piazze, per un match d’alta classifica che può definitivamente rilanciare una delle due formazioni.

Vincere significherebbe, nella peggiore delle ipotesi, far rimanere immutato il distacco dalla vetta, dopo aver superato uno scontro diretto. Nella migliore, invece, rilancerebbe definitivamente uno dei due team per la vittoria finale del torneo. Nella forma, diversi i percorsi dei due club, non nella sostanza.

Entrambi hanno vissuto una fase di difficoltà di gioco e risultati, l’ultimo periodo però è a favore dei rossoazzurri che nelle gare più recenti hanno ottenuto un importante ruolino di marcia, grazie anche alle individualità di spessore che hanno fatto la differenza. Il Brindisi arriva incerottato ma in fiducia vista la prova convincente con il Gravina, con un undici che dovrebbe ricalcare quello dell’ultimo turno di campionato. La speranza è che si possa assistere ad una gara diversa da quella dell’andata, troppo condizionata dalle espulsioni nella ripresa, con due formazioni bloccate e il “non gioco” a farla da padrone. Tante le variabili che potrebbero incidere sulla partita, ma con un solo augurio che il derby tra Casarano e Brindisi regali tante emozioni.

A. Contaldi