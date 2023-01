Xylella, flagello o opportunità? Esperti a confronto

MELENDUGNO – Xylella, opportunità o flagello? Un interrogativo al quale hanno cercato di dare una risposta esperti e addetti ai lavori che si sono ritrovati assieme alla Tenuta Don Giovanni, a Melendugno. L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Regione Salento.

Gli effetti devastanti sul territorio salentino sono sotto gli occhi di tutti: milioni di ulivi son andati distrutti .

Da troppi anni siamo ormai immersi in un paesaggio di morte, proprio là dove un tempo c’erano boschi di rigogliosi ulivi e piante secolari ora sembra di essere circondati da arbusti spettrali.

Ma questa ecatombe può generare uno stimolo per per ripartire e rigenerare le nostre campagne. Ma in che modo si potrebbero far rinascere le nostre campagne? A questo quesito ha risposto chi ogni giorno studia sul campo le possibili soluzioni per trovare un rimedio a questo vero e proprio disastro ambientale.

E c’è anche chi propone di puntare al peperoncino.

Intanto però gli agricoltori e gli olivicoltori colpiti dalla Xylella sono ancora in attesa di risposte concrete. Occorre estendere gli indennizzi da 3 a 5 anni, ribadisce il Consigliere Regionale Paolo Pagliaro che ha presentato nei giorni scorsi una mozione ad hoc.