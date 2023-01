Tentato omicidio di un minorenne: in quattro in arresto

GALATONE – Un brutale pestaggio in branco ai danni di un minore, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Per quell’aggressione adesso in quattro finiscono agli arresti domiciliari, con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. L’episodio in questione è avvenuto nella tarda serata di sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel Comune di Galatone. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato locale, la vittima dell’aggressione si trovava all’interno di un bar in compagnia di amici, quando è stata improvvisamente spinta a terra da quattro soggetti e colpita con ripetuti calci e pugni in varie parti del corpo, specialmente al volto e alla testa. Il motivo? Uno sguardo non gradito rivolto a uno dei suoi aguzzini, che avrebbero per questo deciso di punirlo. Avrebbero continuato a oltranza, secondo gli inquirenti, se il minore non fosse riuscito a divincolarsi e a guadagnare la fuga, rifugiandosi nella locale caserma dei Carabinieri.

Il giorno seguente gli agenti del Commissariato di Nardò, sulla base delle testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno sottoposto a fermo un soggetto, ritenuto uno dei presunti responsabili delle violenze. Le indagini, però sono andate avanti, culminando adesso nell’arresto di altri tre soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, dell’aggressione.

Intervenuti insieme ai colleghi della Squadra mobile di Lecce, i poliziotti neretini hanno rinvenuto in casa di uno degli arrestati una pistola con matricola abrasa, abilmente occultata insieme alle munizioni.

Giorgia Durante