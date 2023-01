Giampaolo Scorrano: “Settore Urbanistica paralizzato, trasferimento all’ex Monastero dei Teatini in corso”

LECCE – “Nella mattinata di oggi , scrive il consigliere Giampaolo Scorrano Presidente della XI Commissione di Controllo , mi sono recato, per motivi professionali, presso il settore Urbanistica e quanto ho potuto constatare ha davvero dell’incredibile: scrivanie vuote, terminali smontati, scatoloni dappertutto e interi uffici impossibilitati a lavorare (Sue, Suap, Demanio, centro storico, giusto per citare alcuni esempi).

Il trasferimento del settore Urbanistica all’ex Monastero dei Teatini procede alacremente e questo nonostante le svariate “criticità” segnalate in Commissione XI di controllo (mai risolte) e le rassicurazioni effettuate in quella sede circa il fatto che mai nessun impiegato si sarebbe spostato nella nuova sede finché l’immobile non fosse stato dichiarato agibile.

A tal proposito si segnala che è stata protocollata, in data 21.01.2023, una dichiarazione di Agibilità N.30/SCA avente protocollo n.12149, inerente il “progetto di manutenzione straordinaria – programma di trasferimento uffici comunali” per la quale ho già provveduto a inoltrare apposita istanza di accesso agli atti.

Impossibile, infatti, che qualsivoglia tecnico abbia potuto certificare -NERO SU BIANCO- che il fabbricato in questione sia agibile, finanche in forma parziale, senza incappare in dichiarazioni omesse o, ancor peggio, obsolete e/o mendaci.

E allora ci si chiede il perché di tutta questa fretta, perché incaponirsi nel fare qualcosa che – almeno ad oggi – non è possibile fare, con il rischio concreto di dover fare un nuovo “dietro front”. Martedì 31 gennaio, sarà convocata una nuova seduta della Commissione XI di Controllo sul trasferimento ai Teatini.