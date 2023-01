Altre tre auto a fuoco nel leccese, due sono dello stesso proprietario

MONTERONI – Ancora auto a fuoco nella notte in provincia di Lecce. Poco prima di mezzanotte, a Monteroni, in via Carso, una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta per un incendio di due autovetture appartenenti allo stesso proprietario, una Mercedes GLC è una Fiat 500 Abarth.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una terza autovettura Dacia parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Sulla natura dell’incendio sono ora in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco.