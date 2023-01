300mila Euro in più per le imprese salentine

LECCE – Continua l’impegno della Camera di Commercio di Lecce al fianco del tessuto imprenditoriale salentino. Il consiglio dell’ente camerale ha deciso di aumentare di 300mila euro, il bando per le imprese salentine che da 500mila euro diventa così di 800mila euro. La decisione è stata presa poiché la Camera di Commercio ha ricevuto richieste per oltre 1milione di euro. L’aumento dei fondi è stata una scelta necessaria per cercare di esaudire le 650 domande ricevute e dare nuova linfa alle aziende del territorio. Una boccata d’ossigeno per le aziende costrette a fare i conti con la crisi causata dalla situazione post pandemica e dalle vicende internazionali.