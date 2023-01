Una mostra documentaria per l’80° Anniversario della Guerra di Liberazione

LECCE – In questi giorni in cui tutto torna alla memoria dei diversi avvenimenti storici della nostra nazione, è importante ricordare l’80° Anniversario della Guerra di Liberazione. E presso la caserma “Tenente Raffaele Pico” di Lecce, è stata inaugurata la mostra documentale e didattica dedicata proprio a questo grande episodio della storia. L’esposizione, curata dal Comando militare esercito “Puglia” in sinergia con l’Associazione nazionale combattenti delle forze armate regolari nella Guerra di Liberazione e i collezionisti privati Franco Tria e Pietro Violante, propone documenti e cimeli, divise, fotografie d’epoca e scritti originali di combattenti al fronte rivolti alle loro famiglie. Non solo, la mostra vanta anche pannelli didattici, che raccontano i tragici eventi che contraddistinsero l’intero periodo della Resistenza.

Un modo per ricordare, ancora una volta, le operazioni militari condotte dall’Esercito Italiano e dalle brigate partigiane della resistenza italiana contro i tedeschi e la Repubblica Sociale Italiana per la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Un modo, per essere grati a chi è venuto prima di noi e ha fatto tanto affinché potessimo vivere liberi e senza invasori

Mariafrancesca Errico

.