La V. Francavilla con il Monterosi per il riscatto

FRANCAVILLA FONTANA – La Virtus Francavilla, reduce dall’ennesimo k.o. esterno contro la Gelbison, vuole riprendere la corsa e riscattarsi subito già nella prossima gara con il Monterosi.

Si gioca domenica alla Nuovarredo Arena alle ore 17:30 per la ventiquattresima giornata del campionato di serie C, girone C, arbitra Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza. Il fischietto calabrese dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Un match, questo, fondamentale per la classifica, visto che i laziali al momento occupano il sedicesimo posto, ovvero l’ultimo valido per rientrare nella griglia playout. Una vittoria contro la squadra di mister Calabro non solo allungherebbe la striscia di risultati positiva, ma darebbe anche un’importante spinta alla classifica.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate due volte nella Città degli Imperiali.

Nel match della diciassettesima giornata, il 5 dicembre del 2021, la Virtus Francavilla è riuscita ad imporsi per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Perez.



L’altro confronto, per il primo turno dei playoff, si è giocato il primo maggio 2022: è finito 2-2, un vero botta e risposta aperto dalla rete ospite di Davide Buglio a cui è seguito il pareggio di Mirko Miceli’. Poi, la Virtus ha trovato il gol del vantaggio con Cosimo Patierno ma Andrea Tartaglia ristabilì definitivamente l’equlibrio.

Il risultato ha permesso comunque ai biancazzurri di strappare il pass per il secondo turno, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Detto ciò, adesso testa a domenica perché la Virtus Francavilla davanti al caldo pubblico amico deve riprendere necessariamente la corsa verso un posto in paradiso con la speranza di cambiare successivamente anche il trend esterno.