HDL Nardò a Forlì per la svolta: Borra verso il recupero

NARDÒ – Pistoia a suon di triple nell’ultimo match non ha dato scampo a Hdl Nardo: al PalaCarrara per la 18esima giornata di Regular Season A2 del Girone Rosso si è chiusa con un secco e largo 98 a 77. La squadra di basket neretina, nonostante lotti fino alla fine, continua a perdere terreno dopo un inizio di campionato importante: si trovava nei pressi della zona playoff ma poi è entrata in un tunnel di negatività che la sta schiacciando gara dopo gara a causa dell’infermeria piena.

Adesso, c’è la prossima partita, sempre in trasferta, con la Unieuro Forlì: si gioca domenica alle ore 20 alla Unieuro Arena. Un impegno tosto e difficile per un Toro incerottato contro una squadra con una classifica importante, ma che per la prossima gara potrebbe recuperare Borra e questa è una buona notizia per coach Di Carlo che da tempo deve rinunciare a Ceron, ma anche a capitan Poletti bloccato da un proplema muscolare.

La classifica non aspetta: l’impegno è di alto livello, ma i neretini vogliono e devono stupire.