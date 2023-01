V. Francavilla prosegue l’astinenza in trasferta: testa al Monterosi

FRANCAVILLA FONTANA – Ancora una trasferta amara e senza risultato pieno per la Virtus Francavilla. I biancazzurri, infatti, sono stati sconfitti dalla Gelbison per 2-0, nel match che si è giocato allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli. Antonio Calabro, tecnico degli imperiali, prova a cambiare le carte con una serie di cambi, ma il risultato non cambia e i padroni di casa conquistano una vittoria importante per la classifica.

Ora i cilentani salgono a 27 punti, uno in meno del Francavilla che resta a 28 e incassa la decima sconfitta esterna.

“Quando giochiamo in trasferta paghiamo a caro prezzo ogni episodi. In settimana la squadra si é allenata bene, non era scattato nessun campanello d’allarme che mi potesse far pensare a una sconfitta. La Gelbison ci ha colpito nel nostro miglior momento, ma non siamo stati capaci di tenere il match aperto subendo la rete del 2-0” : queste alcune dichiarazioni del tecnico salentino, molto amareggiato, nel post match.

La squadra salentina gioca bene, propone un buon calcio, ma non riesce a raccogliere quanto semina: sono 34 i gol subiti in 23 gare e sono molti, anche perchè Calabro ha fatto sempre delle difese meno bucate un punto di forza delle sue squadre.

Domenica per la Gelbison trasferta a Taranto. La Virtus, sempre domenica, tornano alla Nuovarredo Arena, con fischio d’inizio alle ore 17:30, per ospitare il Monterosi. Arbitra Enrico Gigliotti di Cosenza.