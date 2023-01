Università: cade finestra e si frantuma a pochi passi dagli studenti

LECCE – Nuovo incidente nel complesso Ecotekne, sede dell’università, a Lecce.

Una finestra infatti ha ceduto staccandosi dal gancio e cadendo per terra, provocando anche la frantumazione del vetro; tutto questo a distanza estremamente ravvicinata dai ragazzi che erano lì per studiare.

Un episodio che, come rileva Andrea Gaetani, dirigente provinciale di Gioventù Nazionale, evidenzia le carenze strutturali ad oggi presenti in Università. Ricordiamo infatti che appena un mese fa si era verificato il crollo di un pannello del solaio in un’aula di Ingegneria.

Alessandro Baffa