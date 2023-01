Sfuma il sogno di Otranto di diventare Capitale della Cultura 2025

OTRANTO – La città di Otranto è stata esclusa dalle dieci finaliste in corsa per il riconoscimento di “Capitale della cultura 2025”: Il progetto presentato dalla città dei Martiri non è stato considerato idoneo per ottenere la dotazione finanziaria di un milione di euro da destinare a progetti culturali.

Sfuma così una grande opportunità la città idruntina ma per tutto il territorio salentino. Per la Puglia resta in corsa una sola città, Monte Sant’Angelo, nel Foggiano. Le proposte saranno illustrate nel corso delle audizioni pubbliche previste il 20 e 21 marzo a Roma.