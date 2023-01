Morte del madonnaro Vitale: 24enne condannato a 9 anni e 400mila euro di risarcimento

LECCE – Un tentativo di rapina sfociato nel sangue – quello in cui perse la vita Leonardo Vitale, madonnaro molto noto in tutto il Salento – si traduce in una dura condanna per il 24enne accusato di averne cagionato la tragica morte.

È stato condannato a 9 anni di reclusione Mamadou Lamin, di nazionalità senegalese, che a inizi ottobre del 2021 in zona stazione a Lecce al madonnaro aveva strappato il trolley con all’interno gessetti colorati e una bustina trasparente con poche decine di euro, una trentina circa.

Vitale a quel tentato furto – stando a quanto ricostruito dai poliziotti – avrebbe tentato di resistere, salvo poi cadere a terra e sbattere fatalmente la testa. Durante un intervento chirurgico per rimuovere l’ematoma, il 69enne è entrato in coma e non si è più risvegliato: è morto al Fazzi pochi giorni dopo l’aggressione.

Lamin, una volta individuato dalla Squadra Mobile grazie alle telecamere di videosorveglianza, aveva confessato. “Non volevo ucciderlo” dichiarò il giovane senza fissa dimora e risultato irregolare sul territorio nazionale.

La notte dei fatti, secondo le indagini, aveva “adocchiato” Leonardo Vitale con il carrellino nel quale lo aveva visto deporre un sacchetto con le monete, il denaro guadagnato nel corso della serata. Lo aveva seguito per poi tentare la rapina, sfociata appunto in tragedia.



In mattinata la sentenza è arrivata al margine del processo con rito abbreviato, richiesto dall’imputato tramite il suo legale, l’avvocato Alessandro Stomeo. Oltre ai 9 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e rapina aggravata, il Giudice Marcello Rizzo ha condannato il 24enne anche a 400mila euro di risarcimento danni in favore del figlio di Vitale, costituitosi parte civile con l’avvocato Raffaele Pesce.

Il legale difensore di Lamin preannuncia già il ricorso in Appello.

ERICA FIORE