Ascensore nuovamente guasto: la segnalazione su dilloatelerama

LECCE- Un ascensore continuamente rotto, ma nulla si muove. Dopo anni di segnalazioni, nella palazzina Arca Sud di via Santa Rita da Cascia, civico 6, a Lecce, da dieci giorni è ritornato ad esserci lo stesso problema, un incubo soprattutto per chi vive al quarto piano ed è costretto su una sedia a rotelle. La denuncia, documentata con video e foto, è giunta al nostro numero WhatsApp dilloatelerama: “Mio marito è stato dimesso dall’ospedale da poco -ci racconta la moglie- e i primi di febbraio dovrà andare a fare una Tac, ma con un ascensore rotto non sappiamo come fare. Siamo in ansia. Si tratta di un problema che si ripresenta troppo spesso, ormai da anni, e noi siamo stanchi. Vorremmo essere padroni della nostra vita ma non ci è permesso e nonostante le diverse sollecitazioni a chi di competenza, tutto tace”.