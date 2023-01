Maleh a Piazza Giallorossa: “Con la Salernitana sarà una battaglia”

LECCE – Il centrocampista Youssef Maleh è stato il primo rinforzo del Lecce in questa sessione di calciomercato invernale, ed è sceso subito in campo, quattro spezzoni di partita per lui che si allena per raggiungere la migliore condizione, lo spiega a Piazza Giallorossa:

“Mi hanno accolto benissimo tutti, sto molto bene, vengo da un lavoro diverso dal punto di vista fisico, piano piano sto raggiungendo il livello degli altri ragazzi”.

Poi parla della sconfitta di Verona:

“Penso che sia stata decisa da due episodi; noi abbiamo avuto l’ occasione per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti, loro invece hanno fatto gol; poi quando vai sotto di due gol è difficile riprendere la gara specie con squadra come il Verona che si chiude. L’apporccio c’è stato, nei primi 40 minuti hanno subito loro il nostro gioco”.

Infine si tuffa nel prossimo impegno di venerdì con la Salernitana che arriva al Via del Mare per provare a voltare pagina, sarà una partita difficile per i giallorossi, un altro importante scontro diretto:

“Con la Salernitana una partita fondamentale per noi, è uno scontro salvezza, dobbiamo dare tutto in campo per portare a casa punti. Sarà una battaglia, la prepareremo bene per metterli in difficoltà. Io sono pronto. Sarà importante anche l’aspetto del tifo perché ci dovrà spingere come lo ha sempre fatto e poi starà a noi ripagarli”.