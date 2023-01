Le mani di Vannucchi sul punto del Taranto. Adesso testa alla Gelbison

TARANTO – Bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, specialmente quando non si subiscono gol per tre gare nelle ultime quattro. Il Taranto si tiene stretto il punto conquistato in casa della Fidelis Andria anche perché se Vannucchi non avesse indossato il mantello da superman, al minuto 89 sul tiro di Dalmazzi, sicuramente la squadra ionica sarebbe rimasta a bocca asciutta. E poi bisogna essere ottimisti perché in attacco sono arrivati elementi nuovi dal grande potenziale come Bifulco e Semprini. Proprio del suo intervento e del pontenziale rossobù ha parlato il portiere originario di Prato: “Siamo pagati per questo sono contento della mia prestazione ma soprattutto della continuità dei risultati; vedo una squadra con un ottimo potenziale dobbiamo fare inserire i nuovi nel minor tempo possibile e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Un solo intervento importante in tutta la gara testimonia la grande reattività di questo portiere che ormai è un punto fermo della formazione di Capuano.

Adesso testa al prossimo impegno con la Gelbison che arriverà nel Salento sulle ali dell’entusiasmo della vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla.

Il Taranto però oltre a non subirne è fermo anche sulla casella gol fatti nelle ultime quattro gare dunque bisognerà lavorare anche su questo dato.

Mister Capuano sicuramente non lascerà nulla al caso ma nel prossimo turno bisogna vincere ma non sarà semplice, si tratterà dell’ennesimo scontro salvezza, perché le due squadre sono separate solo da un punto, il Taranto ne ha 28, la Gelbison uno in meno.