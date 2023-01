Happy Casa Brindisi, Vitucci: “la vittoria contro Bologna stimolo per il futuro”

BRINDISI – Sono ancora vibranti le emozioni che riecheggiano dal PalaPentassuglia di Brindi, teatro domenica scorsa di una delle vittorie più emozionanti ed entusiasmanti della Happy Casa. Il 78-77 con cui il roster brindisino ha battuto la Virtus Bologna ha del clamoroso: sia per i valori in campo, sia per il modo con cui è maturato il successo.

Una vittoria arrivata praticamente sul suono della sirena e porta la firma, pesantissima, di Bowman: sua, infatti, la tripla che ha permesso ai biancazzurri di fermare la capolista dopo una rimonta da cineteca. “Un titolo oggi potrebbe essere “I famosi sei secondi in vantaggio”, dal -24 potevamo mollare e invece ci abbiamo creduto grazie a una prestazione di carattere a fronte di momenti di grande difficoltà“. Queste le parole di coach Frank Vitucci al termine della sfida.

E proprio il carattere era quello che i tifosi avevano chiesto alla squadra, in crisi di risultati, fuori dalle zone nobili della classifica ed impegnata, adesso, a raggiungere quanto prima la salvezza. “Un ringraziamento particolare per il sostegno va proprio al nostro pubblico – commenta ancora Vitucci – che finalmente abbiamo gratificato in casa. In questo sport bisogna crederci fino in fondo, abbiamo mostrato una buona reazione, spesso non avuta in altre circostanze“.

A questo punto si spera che la scarica di adrenalina avuta contro la Segafredo Bologna possa essere il punto della ripartenza brindisina. Anche grazie al contributo dei nuovi: il neo arrivato Lamb ed il ritrovato Harrison. “Loro hanno dato serenità e personalità anche contro un avversario fuori portata – li elogia il tecnico -e se gli altri si accodano viene facile trovare fiducia. La zona e i cambi difensivi hanno fatto il loro. Si tratta di una vittoria di prestigio, di squadra e di società che vale sempre due punti, ma che deve fungere da spinta in avanti”.

L’occasione per allungare la scia dell’entusiasmo è già dietro l’angolo perché domenica prossima, ancora tra le mura amiche del PalaPentassuglia, arriverà la Reggina, ultima in classifica, ma reduce da due vittorie consecutive.