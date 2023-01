Personale ATA, sit in di protesta

LECCE- Sit-in di protesta a Lecce in Viale Aldo Moro, nei pressi della sede della Regione Puglia indetto -scrivono i Cobas- contro l’ormai cronica e inaccettabile carenza di personale scolastico, figlia della scellerata e miope politica dei tagli attuata dai vari governi nel corso degli anni.

In particolare desiderano dare ancora una volta voce ai precari delle graduatorie provinciali che sono in attesa, spesso invano, di ricevere un incarico e poter lavorare. A tal proposito, il consigliere regionale Donato Metallo si è impegnato a convocare un tavolo di confronto con tutti i rappresentanti istituzionali della provincia di Lecce, mentre il consigliere regionale Paolo Pagliaro ha garantito, come già fatto in precedenza, la disponibilità al dialogo a supporto dell’organico ATA con la mozione del 15 novembre 2022 che ha fatto scuola in tutta Italia e presa da riferimento dalla politica, istituzioni e personale ATA