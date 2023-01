Futuro a rischio per i boschi di Puglia: al WWF non piace il ddl regionale

PUGLIA – La Regione Puglia approva un disegno di legge in materia di foreste e filiere forestali. Critico il WWF Puglia: “Una legge dal sapore antico che considera il bosco prevalentemente come risorsa da sfruttare più che come componente di un ecosistema da salvaguardare”. “ I boschi sono un bene raro in Puglia -SCRIVONO- Siamo la regione con la più bassa superficie boscata d’Italia: appena il 7-8 %. Molte aree dovrebbero essere rimboschite in un’ottica di area vasta.

Ci saremmo aspettati una visione, una strategia regionale che avesse questi obiettivi.

Lo scorso 19 luglio la Regione Puglia, invece, ha approvato il disegno di legge n. 107 “LEGGE IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI” che sembra andare nella direzione opposta. Il termine “filiere” ha un evidente sapore produttivo, mentre il termine “ecosistemi” sarebbe stato più corretto, considerato il valore di bene comune dei boschi e viste anche le nuove funzioni che questi stanno assumendo in un periodo di sconvolgimenti climatici”.