Etichette vino, Reale: “Illazioni, tuteliamo il nostro patrimonio”

SALENTO – Sulla questione delle etichette sul vino interviene anche il presidente del Consorzio di Tutela dei vini Dop Salice Salentino, Damiano Reale, che afferma: “Equiparare alcolici e superalcolici, al pari delle sigarette come elementi pericolosi per la salute è, a mio avviso, completamente sbagliato: si tratta infatti, di una decisione che ignora la storia, la cultura, gli usi e la tradizione di territori e filiere produttive che costituiscono la base del Made in Italy. Mi auguro che i nostri rappresentanti istituzionali – continua – che ben conoscono l’importanza dell’universo vitivinicolo italiano, intervengano al più presto per tutelare e difendere questo nostro importantissimo patrimonio da speculazioni e illazioni che potrebbero comportare serie ripercussioni economiche, sociali e culturali sull’intero comparto”.