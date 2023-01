Testata durante la partita: calciatore 15enne in ospedale

ARADEO- Momenti di tensione durante la partita Aradeo e Otranto giocata questa mattina allo Spina di Aradeo per il campionato Under 17 regionale. Un calciatore di 15anni è finito in ospedale con un trauma cranico, dopo aver ricevuto una testata durante l’incontro. Immediati i soccorsi e la corsa al Fazzi di Lecce. La partita è stata subito sospesa sul 2-0 per gli idruntini.

“L’ASD Giallorossi Aradeo -così come scrivono sulla pagina Facebook- condanna questi episodi che non rappresentano assolutamente il calcio, per lo più il nostro calciatore ha soli 15 anni”.