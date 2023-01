Serie C, tra Fidelis e Taranto finisce 0-0

LECCE – (t.d.g.) È finita 0-0 tra Fidelis Andria e Taranto. Una partita in cui non sono mancate le emozioni e le occasioni per sbloccarla. Ci è andata molto vicina la formazione allenata da Capuano. La squadra rossoblu, infatti, ha colpito due pali e una traversa. Tutto nel giro di un quarto d’ora, nel primo tempo.

Pure i padroni di casa hanno cercato di il gol, soprattutto nella seconda parte di gara. E al 90′ Vannucchi ha compiuto un vero miracolo sulla conclusione di Dalmazzi.

Per il Taranto è il secondo pareggio consecutivo a reti bianche. Nel girone di ritorno rossoblu ancora senza vittorie. Come la Fidelis Andria che non vince, però, in casa dal 27 novembre scorso.

FIDELIS ANDRIA

Vandelli; Delvino, De Franco, Dalmazzi; Finizio, Paolini (56’ Djibril), Arrigoni, Candellori, Ciotti; Ekuban (56’ Ventola), Bolsius (86’ Orfei)

A disposizione Savini, Mariani, Urso, Mercurio, Borg, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Mario

Allenatore Trocini

TARANTO

Vannucchi; Manetta, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Provenzano (52’ Chapi Romano), Antonio Romano, Ferrara (84’ Diaby); Semprini (62’ Rossetti), Bifulco (84’ La Monica)

A disposizione Loliva, Caputo, Labriola, Canalicchio

Allenatore Capuano

ARBITRO Kevin Bonacina di Bergamo. Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Stefano Franco di Padova. IV Uomo: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Note: ammoniti Ferrara, Antonini, La Monica (T); Djibril, Bolsius (FA). Recuperi: pt1’; st 4’. Angoli 4-3