Lecce ospita l’8° convegno nazionale di Ufologia

LECCE – Esperti ufologi a confronto da tutta Italia a lecce dove si e’ tenuto tenuto a lecce l’8° convegno ufologico interregionale del CUN Puglia e Basilicata. la giornata dal titolo ufo: nuovo paradigma, ha richiamato molti esperti pugliesi e lucani del CUN, il centro ufologico nazionale, la quarta associazione più antica al mondo per lo studio serio e scientifico dei fenomeni ufologici. proprio l’ente proprio pochi giorni fa, ha pubblicato i dati italiani sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel 2022, che ha visto un incremento delle segnalazioni. dei 319 casi pervenuti e studiati, 148 hanno meritato un maggiore approfondimento e 39 di essi sono stati classificati come autentici: cioè oggetti volanti non identificati. In Puglia il CUN, nel 2022, ha riportato nove avvistamenti: uno a testa nelle province di Bari e Foggia, tre in provincia di Taranto, due nel brindisino e altri due nel leccese, rendendo così il Salento una delle zone più interessanti a livello nazionale. Nonostante in Italia non se ne parli abbastanza, il fenomeno degli ufo, negli ultimi anni, sta tornando prepotentemente alla ribalta grazie al crescente interesse delle istituzioni, soprattutto statunitensi tanto che nel giugno 2021 il pentagono ha dichiarato ufficialmente che gli ufo esistono. Proprio su questo argomento si sono concentrate alcune relazioni con diversi focus sulla casistica e gli avvistamenti pugliesi e lucani.