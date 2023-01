Incidente all’alba, grave 24enne che si ribalta con l’auto

VEGLIE – Perde il controllo della sua auto che esce di strada e dopo diversi ribaltamenti si ferma contro un muretto accartocciandosi in parte. Ha del miracoloso l’incidente di cui è rimasto vittima un giovane 24enne di Campi Salentina. Sebbene malconcio e stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e condotto in ospedale a sirene spiegate ma è vivo. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Campi Salentina a Veglie alle prime luci dell’alba. Forse una distrazione, forse un colpo di sonno il tentativo di evitare improvvisamente un ostacolo, oppure ancora l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore, non è chiaro il motivo per cui il giovane abbia perso il controllo del mezzo. L’auto come impazzita è finita nella campagna adiacente alla carreggiata fino a ribaltarsi più volte e finire la corsa addosso ad un muretto.