Festa dei Giornalisti, don Antonio Coluccia: “Il cambiamento è possibile anche grazie alla parola”

LECCE – Anche quest’anno i giornalisti salentini tornano a festeggiare la giornata a loro dedicata in prossimità della memoria liturgica del protettore degli operatori della comunicazione San Francesco di Sales. La festa dei giornalisti è promossa e organizzata dalla diocesi di Lecce, tramite l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, diretto da don Antonio Murrone. Ospite dell’edizione 2023 il prete antimafia Antonio Coluccia. Il sacerdote, di origini salentine, ha conversato sul tema scelto da Papa Francesco in vista della prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate”. L’annuale celebrazione con gli operatori della comunicazione che vivono nel territorio diocesano si è svolta nella nuova chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola di Mira a Lecce. Come da programma, l’arcivescovo Michele Seccia ha rivolto i suoi saluti ai presenti e si è poi svolta la messa domenicale, con la comunità guidata da don Cosimo Marullo, presieduta proprio da don Antonio Coluccia che, al termine, ha dialogato con i giornalisti salentini. La festa-incontro con gli operatori del settore è stata senza dubbio occasione per mettere in comune le esperienze dei tanti giornalisti del territorio. Uno spazio di riflessione per rimarcare le loro grandi responsabilità di raccontare quello che accade intorno a noi nel modo più chiaro, reale, oggettivo e fluido possibile.

Mariafrancesca Errico