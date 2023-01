Esplode una bombola in casa a Ugento. Ustionato un 40enne

UGENTO – Potrebbe esserci un malfunzionamento oppure un montaggio non proprio idoneo all’origine di una perdita di gas da una bombola domestica che successivamente ha innescato un’esplosione che ha distrutto in parte un’abitazione e ferito gravemente un 40enne. L’episodio è avvenuto a Ugento poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti ii vigili del fuoco che hanno domato le fiamme scatenate in casa dall’eplsosione. Le ustioni riportate dal padrone di casa sono apparse subito gravi tanto da rendere necessario il ricovero all’ospedale Perrino di Brindisi.

