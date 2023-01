Clamoroso al PalaPentassuglia, Brindisi vince con le V Nere al fotofinish

BRINDISI – Sold – out al PalaPentassuglia per la sfida con la Virtus Bologna. Accade di tutto ma a compiere una vera e propria impresa è la Happy Casa Brindisi che dopo una gara incredibile batte le V Nere per 78 a 77. La tripla della vittoria arriva negli ultimi secondi ad opera di Bowman.

Gli ospiti hanno condotto in modo magistrale per 30 minuti, andando addirittura sul +24, ma negli ultimi 10 minuti è accaduto l’imponderabile. I padroni di casa hanno piazzato un parziale da 31 -10 e hanno vinto per un punto compiendo un vero e proprio miracolo sportivo.

In doppia cifra per la Happy Casa ci sono Perkins con 18 punti, Bowman con 15 e Lamb con 11. Ultima nota positiva per Vitucci: Harrison D’Angelo è tornato.