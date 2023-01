Superbonus in Puglia: boom di cappotti termici, pannelli e nuovi infissi

PUGLIA – Il cappotto termico è stato il principale intervento di riqualificazione energetica in Puglia per fruire del superbonus. Al secondo posto, poi, la richiesta di sistemi di riscaldamento ibridi di ultima generazione. Per effetto domino è cresciuta, in modo esponenziale, la richiesta di infissi, serramenti e pannelli solari.

È quanto emerge dal nuovo studio condotto dal ‘data analyst’ Davide Stasi: “si tratta della prima mappatura dei lavori effettuati in tutta la regione godendo dell’agevolazione governativa”.

In Puglia, al 31 dicembre 2022, risultano 22.110 interventi edilizi incentivati dal superbonus. Nel corso dell’ultimo anno, l’andamento è stato invece altalenante, a causa delle continue modifiche normative.

Il totale degli investimenti ammessi a detrazione, per la sola Puglia, è stato di tre miliardi 492 milioni di euro (3.492.361.427).

L’intervento più consistente, si diceva, ha riguardato l’involucro degli edifici: cappotti termici, sostituzione di infissi, coibentazione di soffitti e tetti. Per la climatizzazione invernale, invece, sono stati installate caldaie a condensazione e pompe di calore. Scelte, queste ultime, che fanno conseguire facilmente il miglioramento di almeno due classi energetiche, condizione necessaria per fruire del maxi-bonus.

In Puglia, i condomìni interessati rappresentano il 37 per cento del totale degli investimenti ammessi. In prima battuta ci sono gli edifici familiari, che rappresentano il 52% degli investimenti complessivi. Le case indipendenti, fanalino di coda, coprono infine l’11 per cento degli investimenti.

Non si può non segnalare, però, la forte impennata dei costi. I prezzi unitari risultano più elevati rispetto ai corrispondenti dell’ecobonus, a causa della maggiore complessità della procedura e degli adempimenti previsti dal superbonus.

Motivo a monte del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022, con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno.