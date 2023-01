Si allontana da casa e scompare nel nulla. Si cerca un 40enne

SCORRANO – Uscito da casa, a Scorrano, venerdì sera, di lui non si hanno più notizie. Sono momenti di apprensione quelli che stanno vivendo i parenti di Damiano Montagna di 40 anni del posto.

L’uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione a bordo della sua auto, una Nissan Quashquai di colore nero, e da quel momento si sono perse le sue tracce. Le ricerche, a cura dei volontari della Protezione Civile, sono partite da diverse ore, in seguito alla denuncia dei parenti. Al momento dell’allontanamento il 40enne indossava un jeans chiaro, una felpa con cappuccio di colore blu, cappello in lana di colore blu, giubbotto modello piumino di colore blu e scarpe grigie scamosciate. Come sempre accade in questi casi, chiunque dovesse avere notizie utili, può rivolgersi al numero telefonico115 dei vigili del fuoco, oppure ai numeri d’emergenza 112 e 113 delle forze dell’ordine.