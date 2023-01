Serie C Girone C parte oggi la 23^ giornata

Parte oggi con la sfida Gelbison – Virtus Francavilla la 23esima giornata del Girone C della serie C, squadre in campo dalle 14.30.

Domani alle 14.30 si giocheranno sette gare: Catanzaro-Audace Cerignola; Foggia-Potenza; Giugliano-Latina; Messina-Avellino; Monterosi-Crotone; Pescara-Viterbese; Turris-Picerno.

Mentre alla 17.30 sarà la volta del derby pugliese Fidelis Andria-Taranto. La giornata di chiuderà lunedì alle 20.30 col posticipo Monopoli-Juve Stabia.

Di seguito il programma delle gare:

Sabato ore 14.30

Gelbison-Virtus Francavilla

Domenica ore 14.30

Catanzaro-Audace Cerignola

Foggia-Potenza

Giugliano-Latina

Messina-Avellino

Monterosi-Crotone

Pescara-Viterbese

Turris-Picerno

Domenica ore 17.30

Fidelis Andria-Taranto

Lunedì ore 20.30

Monopoli-Juve Stabia

Classifica:

Catanzaro 60

Crotone 54

Pescara 39

Audace Cerignola 34

Juve Stabia 33

Picerno 31

Giugliano 29

Avellino 29

Foggia 29

Virtus Francavilla 28

Potenza 28

Latina 28

Taranto 28

Monopoli 27

Monterosi 25

Gelbison 24

Turris 22

ACR Messina 17

Fidelis Andria 16

Viterbese 15 (-2)