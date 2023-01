Primavera 1 – Sassuolo-Lecce: 2-3: grande prova dei giallorossi

SASSUOLO – Sassuolo-Lecce, gara valida per 15esima giornata del campionato Primavera 1, si è chiusa sull’2-3 per i giallorossi: la spuntano, quindi, i salentini al termine di una partita rocambolesca e ricca di emozioni. Le reti dei salentini portano la firma di Corfitzen, Hasic e Salomaa. Al 23′ il gol di Bruno per i neroverdi: rete del momentaneo 1-2. Grande prova, quindi, per la squadra di Coppitelli che continua a macinare punti importanti per la classifica.

IL TABELLINO

SASSUOLO-LECCE: 2-3

Marcatori: 10′ Corfitzen (L), 15′ Hasic (L), 22′, 61′ Bruno (S), 27′ Salomaa (L)

Sassuolo (4-3-2-1: Zacchi; Mandrelli (56′ Cinquegrano), Cannavaro (56′ Leone), Miranda, Ryan; Abubakar, Kumi (81′ Sasanelli), Toure (46′ Casolari); D’Andrea, Bruno; Russo (69′ Baldari). A disp. Theiner, Scacchetti, Loeffen, Pieragnolo, Lolli, Zafferri, Foresta, Martini, Henriksen. All. Emiliano Bigica.

Lecce (4-3-3): Borbei; Dorgu, Hasic, Pascalau, Munoz; Samek, Vulturar, Berisha (84′ Russo); Salomaa (77′ Kljun), Burnete (84′ Bruhm), Corfitzen (73′ Daka). A disp. Moccia, Leone, Ciucci, Minerva, Gueye, Borgo, Hegland, Milli. All. Federico Coppitelli.

Ammoniti: Russo (S), D’Andrea (S), Burnete (L), Borbei (L)

Arbitro: sig. Iacobellis Gioele (sez. di Pisa).