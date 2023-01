Madre e figlia morte a Roma: una pista conduce nel Salento

ROMA – Porterebbe nel Salento una pista che potrebbe permettere agli inquirenti di fare luce sul rinvenimento di due cadaveri, madre e figlia, a Roma nei giorni scorsi. Le due donne, Elena Bruselles di 83 anni e Luana Costantini di 54 anni sarebbero decedute in momenti diversi e peraltro da molti giorni dal rinvenimento. Il fidanzato della più giovane, sarebbe un uomo di origini salentine che proprio nel Salento sarebbe tornato da circa un mese. I rilievi effettuati in casa delle vittime avrebbero permesso di rinvenire elementi sui quali l’uomo poterebbe fornire notizie. Pare la i due fidanzati condividessero la passione per riti esoterici e occultismo.

L’uomo potrebbe essere ascoltato per quelle che sono definite “sommarie informazioni”.