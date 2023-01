Brindisi: infermeria piena. Ingaggiato Montalto

BRINDISI – Continua la preparazione del Brindisi di Danucci, presso il centro sportivo “Greco” di Villa Convento, in vista dell’impegno interno col Gravina.

Intanto la società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del terzino classe 2004 Samuele Montalto cresciuto nel settore giovanile del Padova.

Assenti certi per i prossimi due turni mister Danucci e Santoro per squalifica. E calcolando che Favetta non è in buone condizioni c’è da ipotizzare l’utilizzo di Stauciuc.

La situazione dell’infermeria del Brindisi però è drammatica perché sarà assente Valenti e sono da valutare Sirri, Dammacco, Triarico e Maltese.

Dunque il tecnico brindisino domani dovrà capire quale formazione schierare in una partita da vincere a tutti i costi.

Sulla carta l’avversario è abbordabile, il Gravina infatti è impelagato con 16 punti nei bassifondi della classifica. Sul campo però bisogna giocarle tutte e le condizioni in cui arriva il Brindisi non sono delle migliori.

Si gioca al Fanuzzi domani alle 15 e per provare a chiamare a raccolta molti tifosi e appassionati la società guidata dal presidente Arigliano ha abbassato i prezzi dei biglietti per la curva e la gradinata che si possono acquistare entrambi per 5 euro.