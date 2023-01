V. Francavilla, senza Cisco, sulle fasce pronti Pierno e De Marino

In casa Virtus Francavilla l’imperativo è fare punti in trasferta. La vittoria del derby ha ridato vigore all’ottimismo degli imperiali che sabato ad Agropoli, contro la Gelbison, cercheranno la prima vittoria esterna stagionale; perché sono proprio i punti fuori casa che stanno mancando a questa squadra.

La Virtus Francavilla che ha 28 punti in classifica ne ha conquistati 26 alla Nuovarredo Arena e solo due in trasferta. Sono numeri chiari che svelano un ruolino di marcia che deve per forza essere rimpinguato.

Vincere aiuta a vincere è il mantra che accompagna ogni sport ma ancora di più il calcio dove una vittoria a volte può essere il trampolino di lancio verso i risultati futuri. E il successo sofferto ma meritato ottenuto con il Foggia può rappresentare quello svincolo atteso da tanti mesi dai tifosi e dalla società del Presidente Magrì.

Mister Calabro che dovrà tenere alta l’asticella dell’attenzione della squadra, in questo periodo di calciomercato in cui le porte sono sempre più girevoli, ma sa di poter contare sul bomber Patierno fresco di rinnovo fino al 2024 però deve fare i conti anche con l’assenza di Cisco, squalificato, nella gara con la Gelbison.

Cisco sta vivendo un ottimo momento e la sua assenza sicuramente non sarà facile da colmare, anche se Calabro per la corsia laterale destra potrebbe utilizzare Pierno, elemento di esperienza e qualità, mentre su quella sinistra dovrebbe esserci De Marino. Il centrocampo dovrebbe essere completato con Tchetchoua, Risolo e Murilo. Da valutare nel corso dei prossimi allenamenti anche la condizione di Maiorino che è acciaccato.

Appuntamento sabato alle 14.30, fischio d’inizio di Dario Madonia della sezione AIA di Palermo, e per lui sarà la prima volta con gli imperiali.