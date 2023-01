Happy Casa Brindisi, la salvezza una necessità. E arriva Doron Lamb

BRINDISI – Tempi duri in casa New Basket Brindisi. Le recenti sconfitte, costate la mancata qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, impongono riflessioni profonde tra il roster biancazzuro, ora che l’unico, vitale, obiettivo della stagione è solo la salvezza. Il girone d’andata, messo in archivio domenica scorsa, non permette di pensare a qualcosa in più.

Il bilancio è magro e parla di 6 vittorie e 9 sconfitte. Una marcia da SOS, aggravata all’andamento dell’ultimo periodo, quando nelle ultime 5 uscite sono giunto 4 KO, due dei quali con un passivo andato oltre i 100 punti. Numeri pesati per coach Vitucci e che hanno messo in stato di agitazione anche una tifoseria sempre calorosa, ma adesso decisa nel pretendere qualcosa in più da tutti i componenti della squadra.

Il Presidente Fernando Marino non vuole lasciare nulla al caso e nella sede di Contrada Masseriola tutti sono sotto osservazione. Anche sul fronte mercato, perché la Happy Casa si muove e nelle scorse ore ha ingaggiato da Scafati l’americano Doron Lamb. Esterno di 193 cm, classe ’91.

Scelto al secondo giro NBA nel 2012 dai Milwaukee Bucks, dopo aver completato il college a Kentucky, ha giocato anche con gli Orlando Magic, i Dallas Mavericks e in D-League con i Texas Legends. L’approdo in Europa è costellato da diverse esperienze tra Montenegro, Francia, Grecia, Turchia e Polonia, disputando l’Eurocup e la FIBA Europe Cup.

Due anni fa è arrivato nel campionato italiano, a Pesaro, dove con 12.9 punti di media ha guidato la squadra fino ai playoff scudetto. Nella stagione in corso con Scafati ha disputato dieci partite di regular season tra cui spiccano i 29 punti realizzati contro Varese.

Lamb sarà a disposizione già domenica per la gara di campionato in programma tra la Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna.