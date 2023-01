“Sostenibilità e tecnologia: il futuro del territorio”- A Lequile un incontro pubblico

LEQUILE- Si terrà oggi 18 gennaio, alle ore 17.00, presso la Chiesa delle Cappuccinelle a Lequile, l’incontro dal titolo “Sostenibilità e tecnologia: il futuro del territorio” organizzato da COMMED I A srl con il patrocinio del Comune di Lequile.

Nell’epoca di una rivoluzione guidata da tante piccole e grandi aziende, del caro bollette e della guerra in Ucraina, cosa possono fare i singoli consumatori e la società civile per evitare il greenwashing e sostenere la transizione? E qual è il ruolo dei politici locali e nazionali in questo momento cruciale?

Se ne discuterà nel corso di una tavola rotonda preceduta da una lectio magistralis di Nicolò Andreula, economista, consulente strategico, docente universitario, autore di libri.

Andreula è stato a capo dell’unità di Business Development di Finmeccanica in Russia per quasi due anni, poi ha lavorato come manager della McKinsey a Londra. Dopo un’esperienza a Goldman Sachs, ha lavorato come Principal di AlphaBeta a Singapore, dove è stato consulente di Google, Uber e Netflix. Adesso è tornato a vivere in Puglia e ha fondato la Disal Consulting, e tra i suoi clienti ci sono il World Economic Forum, startup ed aziende multinazionali. Insegna alla Chinese University di Hong Kong e alla Nanyang Business School di Singapore, e conduce programmi di formazione per Ferrari e Amazon.

Interverranno anche Vincenzo Carlà – Sindaco del Comune di Lequile, Piero Seracca Guerrieri – Esperto di energie rinnovabili, Antonio Ficarella – Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Unisalento, Fabrizio Benvenuto – Presidente sezione ICT di Confindustria Lecce e Presidente IAMCP Italia.

Modererà l’incontro (ingresso libero) la giornalista Annalisa Nastrini.