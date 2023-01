Per la V.Francavilla c’è la Gelbison: Calabro a caccia dei primi 3 punti in trasferta

FRANCAVILLA FONTANA – Altro giro, altra corsa e adesso per la Virtus Francavilla di Antonio Calabro c’è l’ostica trasferta con la Gelbison. La gara valida per la quarta giornata del campionato di serie C, girone C, in programma sabato allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli si giocherà alle ore 14:30 e non più alle 21.00.

Dario Madonia della sezione AIA di Palermo dirigerà il match e lo farà per la prima volta con i biancazzurri. Per il fischietto siciliano sono 29 presenze in serie C: 12 nel girone A, 13 nel girone B, 2 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C.

Finora, fuori casa, sono arrivati due pareggi e nove sconfitte per gli imperiali. I tre punti in trasferta mancano, quindi, da quasi un anno, ovvero dal 2 febbraio del 2022 quando la Virtus ha vinto sul campo della Vibonese per 2-1. La prossima gara potrebbe essere l’occasione giusta per invertire questo trend da dimenticare. Anche se gli avversari hanno 24 punti in classifica e necessitano di conquistare un risultato pieno per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria. Quattro punti in più, invece, per i salentini.

Intanto, il giudice sportivo ha fermato per un turbi Andrea Cisco della Virtus Francavilla dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara con il Foggia. Una giornata di squalifica anche per due calciatori della Gelbison: Riccardo Cargnelutti e Salvatore Papa.

Infine la società di via Quinto Ennio dopo aver rinnovato il contratto fino al 2024 al bomber Cosimo Patierno, dimostra di guardare avanti con lungimiranza, non sono escluse nuove operazioni di mercato per rinforzare la squadra.