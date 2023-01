Incidenti stradali, scontri e auto ribaltata: due feriti

SALENTO – Due incidenti nel leccese, in poche ore. Il primo, il più grave dei due si è verificato alle 9 sulla Brindisi – Lecce, all’altezza dello svincolo per Squinzano. Un 80enne, un medico in pensione , mentre era a bordo della sua auto, è entrato in collisione con un altro mezzo. Immediatamente giunti sul posto i sanitari del 118, che lo hanno accompagnato al “Vito Fazzi di Lecce”, per lui un trauma cranico ed un trauma addominale. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Per liberarlo dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Alle 10 i Vigili del Fuoco di Tricase sono intervenuti per un incidente stradale sulla litoranea di Tricase nella località di Marina Serra. Un’auto, una Fiat Panda si è rivbaltata su un fianco, la conducente , in evidente difficoltà era rimasta incastrata tra le lamiere. I Vigili del Fuoco dopo aver estratto la donna dalle lamiere e dopo averla affidata ale cure del 118, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.