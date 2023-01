BRINDISI – Inutile negarlo: la sconfitta rimediata dalla Happy Casa Brindisi contro Sassari fa male, sotto molteplici punti di vista. Fa male alla classifica, ora non più tanto tranquilla, ma soprattutto fa male al morale perché si tratta del secondo KO consecutivo in cui i biancazzurri hanno subito oltre 100 punti. In pratica una difesa colabrodo, tra le peggiori del campionato.

Il 111-93 ha chiuso il giornata di andata e adesso si spera che si possa voltare pagina.

A fine partita coach Vitucci ha commentato il pesante passivo: “è stata una partita assolutamente negativa – ha detto. Nel primo tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi e seconde opportunità, mentre nel secondo tempo troppi tiri da tre punti non contrastati adeguatamente. Il terzo quarto è stato fatale, abbiamo subito le loro caratteristiche perdendo i confronti individuali e non abbiamo reagito con la stessa fisicità e veemenza alle due spallate che ci hanno dato”.

Al PalaSerradimigni sono emersi praticamente tutti i lati peggiori della New Basket: dai troppi rimbalzi offensivi concessi, alla scarsa reattività sulle palle vacanti. Ora la classifica inizia a preoccupare perché la zona retrocessione è ad un tiro di schioppo. Vitucci lo sa e mette tutti in allerta: “d’ora in poi – ha spiegato ancora il mister – occorre un cambio repentino di attenzione e mentalità da mettere in campo”.

Già a partire dal prossimo appuntamento di domenica 22 gennaio quando al PalaPentassuglia arriverà la Virtus Bologna.