Palpiti popolari: la focara di Novoli è accesa!

NOVOLI – “Palpiti Popolari, Radici Sacre e Fuochi Profani” e l’accensione della focara in onore di Sant’Antonio Abate, la più alta del Mediterraneo, è andata in scena a Novoli. La maestosa pira, alta 18 metri, arsa dal fuoco sacro nel solco di un rituale propiziatorio ha illuminato i cuori in un inno di gioia e alla pace tra i popoli.

Tanta la gente accorsa da ogni dove per assistere al rito che evoca la luce nel momento della notte più lunga. L’evento è stato trasmesso in diretta su TeleRama attraverso il canale 15 visibile nel Salento, in Puglia e in Basilicata.