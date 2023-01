Serie D: la Cavese rallenta, il Barletta pure. Accorciano Nardò e Altamura

LECCE – Nel girone H di Serie D si è giocata la 19^ giornata. La capolista Cavese è stata fermata sul pari in casa dalla Afragolese. Il Barletta, però non ne approfitta e pareggia in trasferta a Molfetta. Vincono e accorciano, invece, Nardò e Team Altamura, rispettivamente contro Matera e Gladiator.

Questi i risultati:

Molfetta-Barletta 1-1

Bitonto-Brindisi 1-1

Gravina-Casarano 1-1

Martina-Lavello 0-1

Francavilla-Nocerina 3-2

Cavese-Afragolese 1-1

Gladiator-T.Altamura 0-1

Nardò-Matera 2-1

Fasano-Puteolana 3-1

CLASSIFICA

Cavese 38

Barletta 36

T.Altamura 35

Nardò 35

Brindisi 33

Fasano 32

Casarano 31

Matera 27

Bitonto 26

Nocerina 24

Gladiator 22

Martina 21

Afragolese 18

Francavilla 18

Molfetta 16

Gravina 16

Lavello 16

Puteolana 8