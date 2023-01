Ravenna stende il Toro: terza sconfitta consecutiva per HDL Nardò

LECCE – A Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, HDL Nardò si arrende a Ravenna, termina 85 a 89, per il Toro è la terza sconfitta consecutiva.

Già dal primo quarto gli ospiti fanno la gara e lo chiudono 19 a 14. Il secondo termina sempre con Ravenna in vantaggio per 41 a 49.

Poche idee per i padroni di casa che si fanno schiacciare dagli ospiti che chiudono il terzo quarto per 49 a 41. La gara è ancora aperta e nell’ultimo periodo c’è il ritorno del Toro che prova a fare la voce grossa e diventa una battaglia punto a punto. A 46 secondi dalla sirena finale il tabellone segna 81 pari sul timeout di Lotesoriere. Poi Smith non realizza la tripla della vittoria, e Ravenna, arrivata da penultima in classifica nel Girone Rosso, festeggia una grande vittoria.

Tanti rimpianti per gli uomini di coach Di Carlo che lasciano sul parquet di casa due punti importantissimi.

La squadra neretina paga ancora una volta le assenze ed è ora di tornare sul mercato per non gettare via tutte le belle prestazioni e speranze ottenute nella prima parte del torneo.