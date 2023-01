Pari e patta tra Taranto e Turris

Taranto e Turris si pungono ma non si offendono e la partita valida per la 22esima giornata del Girone C del campionato di serie C termina 0 a 0.

Termina a reti bianche la sfida valida per la 22esima giornata di serie C tra Taranto e Turris. Dunque il bilancio delle sfide delle due squadre rimane in perfetta parità. Le due squadre, con questa gara, si sono affrontante per la settima volta: due volte nei dilettanti, tre in C, e altre due in C2 e il bilancio è di due vittorie a testa e tre pareggi.

Capuano col 3-5-2 manda inizialmente in campo Vannucchi tra i pali, Evangelisti, Antonini e Formiconi in difesa; in mezzo al campo Mastromonaco e Ferrara sugli esterni con Romano, Labriola e Provenzano, e in avanti Tommasini e Rossetti.

Fontana risponde con un 4-3-3 e sceglie Perina in porta, Boccia, Di Nunzio, Frascatore e Contessa in difesa con Haoudi, Taugourdeau e Acquadro a centrocampo, tridente formato da Vitiello, Longo e Ercolano.

Arbitra Galipò di Firenze.

Partono bene i padroni di casa che potrebbero passare in vantaggio dopo tre minuti con Provenzano e poi ancora al 16’ con Ferrara.

La Turris è farraginosa e poco concludente ed il Taranto gioca una partita d’attacco ma non riesce a metterla dentro.

Nel secondo tempo al 67’ rosso per Tommasini per un fallo su Maldonado e Taranto in dieci uomini.

Al 76’ si ripristina la parità numerica, espulso Frascatore per un fallo su Manetta.

Il Taranto ci prova ma termina 0 a 0.

Gli ionici salgono a 28 punti e nel prossimo giocheranno il derby in trasferta con la Fidelis Andria. La Turris invece ospiterà il Picerno.