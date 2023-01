“Monleone e la sua Cavalleria Rusticana”: Valentina Longo presenta il suo libro

ARNESANO – Ad appena due anni dalla sua composizione, avvenuta nel 1907, venne bollata come plagio dalla Cassazione di Torino e ne venne così interdetta la rappresentazione: la “Cavalleria Rusticana” del compositore genovese Domenico Monleone, sin dalla sua prima messa in scena, visse nell’ombra dell’omonima opera di Pietro Mascagni del 1888. A riportarla in auge, dedicandole il suo primo libro, ci ha pensato la salentina Valentina Longo, musicologa, musicista e docente di flauto traverso. L’autrice nel suo lavoro mette a confronto le due opere in questione, entrambe ispirate alla novella “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga. Lo fa evidenziando come, in realtà, Domenico Monleone sia rimasto più fedele al testo e alle intenzioni dello scrittore siciliano, offrendo al tempo stesso una panoramica del melodramma verista.

Giorgia Durante