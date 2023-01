Gli Ultrà Lecce tifano Giorgia

LECCE – Gli Ultrà Lecce, che hanno sempre tifato per la piccola Giorgia, la bambina leccese che ha subito un trapianto di intestino a Pittsburgh, negli Stati Uniti, anche in occasione del big match di ieri con il Milan, hanno esposto uno striscione in curva nord:

“Nei momenti difficili tiferemo per te. Forza Giorgia, continua a lottare” si legge.

La bambina, infatti, martedì sarà sottoposta all’ennesimo, delicato intervento chirurgico.

Dopo l’operazione, a Pittsburgh arriverà una delegazione di medici dalla Puglia per verificare le condizioni della piccola Giorgia. Una trasferta già programmata da un anno proprio in attesa di questo delicato intervento, un anno in cui diversi sono stati le complicazioni e i ricoveri della bambina.