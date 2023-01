SERIE D GIRONE H, Brindisi e Nardò caccia della Cavese

Il campionato di serie D nel Girone H è apertissimo, la Cavese comanda con 37 punti, segue il Barletta con 35 e poi ecco le salentine Brindisi e Nardò che insieme all’Altamura ne hanno 32 e segue il Casarano con 30.

Tutto in un fazzoletto di punti ed il prossimo turno che si giocherà domani 15 gennaio sarà un importante banco di prova proprio per il Brindisi chiamato, dalle iniziali ambizioni di promozione, a vincere in trasferta col Bitonto, la gara valida per la diciannovesima giornata di campionato, sarà disputata presso il campo “Rossiello” di Via del Petto, per l’indisponibilità del “Città degli Ulivi”, attualmente oggetto di lavori.

La Cavese ospiterà l’Afragolese, gara non di certo proibitivo per la capolista, ecco perché sono vietati i passi falsi per chi ha ambizioni di vetta.

Il Nardò senza proclami è lì, a pochi passi, va a braccetto col Brindisi e affronterà in casa il Matera dell’ex Totò Ciullo, squadra in salute che è in serie positiva da undici turni ed è a meno dieci dalla Cavese.

Il Casarano invece va a Gravina terz’ultimo in classifica ed ha l’occasione giusta per rimanere in scia, guai a sbagliare.

Sarà una domenica pomeriggio avvincente in un campionato che quest’anno si sta dimostrando ancora più insidioso e spettacolare degli anni precedenti.