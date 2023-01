Primavera 1 – Il Lecce batte 1-0 la Fiorentina

LECCE – Il pimpante Lecce di mister Coppitelli batte allo stadio Comunale di San Pietro in Lama, 1-0, la Fiorentina di aquilani protagonista di una prestazione incolore. Al 7′ del primo tempo in contropiede salentini con Corfitzen che lavora un gran pallone su Favasuli e trova la traccia per Dorgu, che grazie alla deviazione di Krastev scavalca Martinelli: 1-0 definitivo.

Il tabellino:

Lecce-Fiorentina: 1-0

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen (46′ Daka), Burnete, Salomaa (83′ Ciucci). A disp.: Moccia, Leone, Russo, Dell’Acqua, Minerva, Gueye, Vescan-Kodor, Borgo, Hegland, Milli. Allenatore: Federico Coppitelli