LECCE – Il popolo giallorosso si è mobilitato per la sfida Lecce – Milan valida per la 18ª giornata di Serie A. I salentini ospitano i lombardi in uno stadio sold out con 26 mila spettatori, dunque stracolmo di passione.

I rossoneri arrivano nel Salento dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita col Torino e mister Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Tonali. Hanno 37 punti in classifica, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi, sono due invece le sconfitte, hanno segnato 33 gol e ne hanno subiti 18.

Mister Baroni invece ritrova capitan Hjulmand che rientra dopo la squalifica. Il Lecce è in serie positiva da cinque partite, non si registra una striscia più lunga dal 2012.; ha 19 punti in classifica frutto di 7 pareggi, 4 vittorie, mentre ne hanno perse 7, ha siglato 16 gol e ne ha subiti proprio 18 come il Milan. C’è da sottolineare come la fase difensiva sia un’arma importante di questo Lecce che si trova a 10 punti dalla terzultima.

Baroni dovrebbe far partire Maleh dalla panchina e con il ritorno di Hjulmand dovrebbe schierare il centrocampo con Blin, Hjulmand e Gonzalez, mentre in difesa dovrebbero esserci Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo, con Falcone in porta e in avanti Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Pioli potrebbe decidere di mandare in campo col 4-2-3-1 Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Affascinante la sfida tra i due campioni del mondo Giroud e Umtiti, col primo che proverà a beffare il secondo che si sta dimostrando muro invalicabile della difesa del Lecce. Una sfida nella sfida che riempie di attesa e curiosità il clima intorno a questa gara.

Arbitra Daniele Orsato di Schio, fischio d’inizio alle ore 18, telecronaca su DAZN e radiocronaca su Radio Rama.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umititi, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: M. Baroni. MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: S. Pioli. ARBITRO: Daniele Orsato di Schio. ASSISTENTI: Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marcello Rossi di Biella. Luca Massimi di Termoli il IV uomo. In Sala Video (Var) Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, assistente (Avar) Salvatore Longo di Paola.

M.C.