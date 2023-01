Il Lecce scappa, il Milan lo riprende, termina 2 – 2

LECCE (di Carmen Tommasi) – Un effervescente Lecce, in un Via del Mare “vestito” a festa, blocca il Milan sul 2-2, dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 per i padroni di casa. Passano subito in vantaggio i giallorossi con un autogol di Hernández e poi Baschirotto raddoppia. Accorciano nella ripresa gli ospiti con Leao. Il 2-2, poi, lo sigla Calabria. Un punto d’oro per Hjulmand e compagni contro i campioni d’Italia in carica per il sesto risultato utile di fila. Venti punti in classifica per i salentini e alla prossima, l’ultima d’andata, si va a Verona.

IN CAMPO, LE SCELTE – Nel 4-3-3 di Baroni c’è Colombo a guidare l’attacco. Nel tridente offensivo spazio a Di Francesco e Strefezza. In mediana Blin, Hjulmand e Gonzalez. In difesa linea a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella. Falcone intoccabile tra i pali.

Pioli sceglie Tommaso Pobega al fianco di Ismael Bennacer nella mediana a due per sostituire lo squalificato Sandro Tonali, con Vranckx che sembrava inizialmente poter avere la meglio sull’ex Torino per una maglia da titolare. Arbitra Daniele Orsato di Schio.

DOPPIO LECCE NEI PRIMI 45′ – Piove a diritto sul manto erboso del “Via del Mare”, quando il signor Orsato di Schio fischia il calcio d’inizio del match. Ritmi subito altissimi e al 4′ passa in vantaggio il Lecce: clamoroso errore di Kalulu che regala la sfera a Di Francesco, l’ex Sassuolo spedisce il pallone in mezzo per il taglio di Blin che si lancia in spaccata e viene anticipato da Theo Hernandez che spedisce il pallone in fondo al sacco: 1-0. Poco dopo Di Francesco sbaglia un gol già fatto. Al 59′ Falcone dice no a Saelemaekers.

Bella partita al Via del Mare. Al 13′ Strefezza per Di Francesco che dalla distanza spedisce di poco fuori. Al 19′ ci prova Strefezza, ma la sfera finisce ancora fuori. Al 22′ lo stadio esplode di gioia: è 2-0, segna Baschirotto di testa. Corner corto, pallone a destra per Hjulmand che guarda in mezzo e spedisce la sfera per l’ex Ascoli che stacca di testa e supera Tararusanu. Gendrey di testa al 25′ va vicinissimo al 3-0. Al 43′ il solito Falcone neutralizza Giroud invitato da un traversone di Saelemaekers. Il primo tempo si chiude, dopo 2′ di recupero, sul 2-0: tanto Lecce e poco Milan.

LA RIPRESA, IL DIAVOLO LA RIAPRE – Subito due cambi per Pioli: fuori Hernández per Dest. Esce Saelemaekers entra Messias. Ci prova Díaz, ma l’azione finisce con un nulla di fatto. Al 59′ il Milan accorcia: a Giroud risponde Falcone, l’azione continua con Leao che riceve defilato in area di rigore e con il spedisce sul primo palo. Partita sempre viva e le due squadre non mollano la presa e al 70′ il Milan sigla il 2-2. Segna Calabria di testa su sponda di Giroud. All’83’ Gallo va vicinissimo alla rete del vantaggio, ma sbaglia tutto e si dispera. Il Milan è cresciuto e ci crede. Poco dopo ancora Strefezza, ma il portiere ospite blocca in due tempi. Si corre e si lotta fino alla fine. Entrambe le squadre vogliono vincerla. Finisce 2-2, dopo 6′ di recupero, e per i giallorossi continua la striscia di risultati utili di fila, sei. La classifica continua a sorridere alla squadra di Baroni.