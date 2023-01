Cani senza chip e chiusi in luoghi angusti: multa da 700 euro

MORCIANO DI LEUCA – La segnalazione è arrivata al Nucleo Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò: a Morciano di Leuca, un uomo non teneva in modo adeguato i suoi cani. È scattato il sopralluogo delle guardie insieme agli agenti della Polizia Locale di Morciano, che in effetti hanno trovato alcuni cani che, oltre che essere sprovvisti di microchip in violazione di quanto previsto dall’apposita legge regionale, erano detenuti in spazi non idonei, angusti e bui, nella più totale mancanza di rispetto di quella che è l’etologia dei cani. Inoltre, le GUARDIE e gli Agenti di PL hanno diffidato l’uomo, un settantenne del posto, perché sottoponga immediatamente a visita medico veterinaria gli animali, fornendo sia le certificazioni mediche, comprovanti il loro stato di salute, che eventuali trattamenti terapeutici da eseguire.

La detenzione di animali non conforme alla normativa è costata cara al settantenne di Morciano, che ha rimediato una sanzione da 700,00 euro.

L’uomo dovrà ora realizzare luoghi più idonei, uniformandosi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di detenzione di animali e provvedendo anche all’inoculazione, di cui ovviamente si occuperà un veterinario, dei microchip con la successiva iscrizione in banca dati della Regione Puglia degli animali d’affezione. Le GUARDIE ZOOFILE AGRIAMBIENTE fanno sapere che continueranno a monitorare la situazone per assicurassi che ai cani venga garantita una custodia idonea, nel rispetto della loro salute e del loro benessere. Obblighi, si ricorda, previsti dalle normative vigenti.